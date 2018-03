WM

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BKA: Kein Kommentar zu Bericht über Terrorgefahr während WM

Das Bundeskriminalamt will einen Bericht der „Bild“-Zeitung zur möglichen Terrorgefahr während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht kommentieren. Dies geschehe bei internen Papieren grundsätzlich nicht, teilte eine Sprecherin in Wiesbaden mit. Laut Zeitungsbericht soll die Sicherheitsbehörde in einem vertraulichen Papier davon ausgehen, dass vor allem durch islamistischen Terrorismus während der WM eine hohe Gefahr bestehe. Als Gründe würden islamistische Strukturen in manchen Landesteilen und eine hohe Zahl an IS-Kämpfern aus Russland genannt.