Unter dem Hashtag "#deinkindauchnicht" teilt die Bloggerin Toyah Diebel in sozialen Medien Fotos von sich selbst und Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, auf denen sie sich in kindertypischen Situationen zeigen. Die Bloggerin rief die Aktion mit der Unterstützung von Fotografin Delia Baum und Wilson Gonzalez Ochsenknecht ins Leben, um darauf aufmerksam zu machen, wie problematisch das Teilen von Kinderfotos im Netz sein kann. Ganz nach dem Motto: "Würdest du so ein Bild von dir hochladen?" - "Dein Kind auch nicht!"

Wilson Gonzalez lässt sich für die Aktion in verschiedenen kindertypischen Situationen ablichten. Die Bloggerin selber modelt auch für die Aktion.