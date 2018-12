110 Millionen verkaufte Tönträger, Literaturnobelpreis und zahlreiche Grammy-Auszeichnungen: Bob Dylan, der als wichtigster Solo-Künstler der Rock-Ära geltende Sänger, kommt am 5. Juli für ein Konzert in der Barclaycard Arena nach Hamburg. Insgesamt acht Mal tritt Dylan im kommenden Jahr im Zuge seiner Live-Tournee von März bis Juli in Deutschland auf, unter anderem auch in Berlin und Düsseldorf. Der Kartenverkauf startet an diesem Samstag, 15. Dezember, um 10 Uhr. Tickets gibt es ab 62,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.