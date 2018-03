Syrien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bundesregierung kann Syrien-Hilfe nicht genau aufschlüsseln

Die Bundesregierung kann nicht genau aufschlüsseln, welcher Anteil ihrer Hilfsgelder für Syrien in von der Regierung kontrollierte Regionen fließt. Das geht laut „Bild“ aus einer schriftlichen Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, erklärte demnach auf Anfrage, eine genaue Bezifferung des deutschen Anteils an humanitären Hilfsmaßnahmen in regimekontrollierten Gebieten sei nicht möglich. Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner sagte dem Blatt, die Antwort sei nicht akzeptabel.