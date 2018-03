Gesundheit

Bundesregierung und Bürgermeister beraten über Gratis-Nahverkehr

Im Kampf gegen schmutzige Stadtluft berät die Bundesregierung heute mit den Bürgermeistern von fünf Städten, die „Modellstädte zur Luftreinhaltung“ werden sollen. Bei dem Treffen in Bonn geht es auch um die Überlegung, die Nutzung von Bussen und Bahnen kostenlos zu machen. Als Modellstädte hatte die Bundesregierung in einem Brief an die EU Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg genannt. Die Bürgermeister wollen auch wissen, wer für einen vergünstigten oder kostenlosen Nahverkehr aufkommen soll.