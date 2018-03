Terrorismus

Bundestag will Untersuchungsausschuss im Fall Amri einsetzen

Der Bundestag will heute einen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag von Anis Amri in Berlin einsetzen. Amri hatte im Dezember 2016 einen Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt und 12 Menschen getötet. Der Untersuchungsausschuss soll Fehler und Versäumnisse der Behörden im Umgang mit dem Attentäter durchleuchten. Der Tunesier war der Polizei lange als Islamist und Drogenhändler bekannt. Er war zeitweise auch observiert worden. Der U-Ausschuss soll noch am Abend erstmals tagen.