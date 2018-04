Auszeichnungen

Bundesverband Musikindustrie verteidigt Echo-Auftritt von Rapperduo

Vor der Echo-Verleihung in Berlin hat der Bundesverband Musikindustrie den Auftritt des umstrittenen Rapperduos Kollegah und Farid Bang nochmals verteidigt. "Kollegah & Farid Bang treten als zwei außerordentlich erfolgreiche Repräsentanten des Genres HipHop auf, das seit über einem Jahrzehnt von sehr vielen Menschen hierzulande gehört wird", hieß es. Kollegah und Farid Bang sind auch in der Kategorie Album des Jahres nominiert. Sie sind wegen fragwürdiger Texte in der Kritik, unter anderem der Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" aus dem Song "0815".