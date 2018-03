Baden-Württemberg

Bundeswehr will härter gegen pädophile Täter vorgehen

Angesichts der mutmaßlichen Verwicklung eines Soldaten in den Freiburger Missbrauchsfall will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen härter gegen pädophile Straftäter in der Truppe vorgehen. Man wolle die geltende Rechtssprechung ändern, damit Soldaten, die sich des Kindesmissbrauchs oder des Besitzes von Kinderpornografie schuldig gemacht haben, künftig unverzüglich aus der Truppe entfernt werden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Straftäter könnten bislang bei Verurteilungen von weniger als einem Jahr in der Truppe bleiben.