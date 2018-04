Deutschland

BVB nach Bayern-Pleite wieder auf Erfolgskurs: 3:0 über VfB

Borussia Dortmund ist nach der peinlichen Schlappe in München zurück in der Erfolgsspur. Anders als beim 0:6 eine Woche zuvor gegen den neuen deutschen Meister blieb dem in die Kritik geratenen Team von Fußball-Lehrer Peter Stöger beim 3:0 über den VfB Stuttgart ein weiterer Rückschlag erspart. Dagegen ging für den stark in die Partie gestarteten VfB eine lange Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage zu Ende. Erstmals unter der Regie von Trainer Tayfun Korkut blieben die Schwaben ohne Punkte.