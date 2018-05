Internet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Computerabsturz: Verspätungen an Flughäfen in Australien

Sydney (dpa) – Ein weltweit eingesetztes Computersystem zur Überprüfung von Pässen ist Berichten zufolge zusammengebrochen und hat an Flughäfen in Australien für große Verspätungen gesorgt. Wie Sprecher der Flughäfen in Sydney und Melbourne sagten, mussten sich ankommende Passagiere in Schlangen für bis zu zwei Stunden anstellen, während Passkontrolleure manuell die Dokumente überprüften. Ein Sprecher des australischen Grenzschutzes sagte, man sei dabei, den Ursprung des Problems zu ermitteln. Andere Länder wie Neuseeland berichteten ebenfalls von Schwierigkeiten.