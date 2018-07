Ab dem 1. August entfallen unter anderem in Niedersachsen die Kita-Gebühren. (Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa)

Vor allem Bahnfahrer und Eltern dürfen sich auf den 1. August freuen. Dann treten neue Regelungen und Gesetze in Kraft, die insbesondere sie betreffen. Wir haben eine Übersicht über die Änderungen zum neuen Monat zusammengestellt:

Kita-Gebühren

Ab dem 1. August werden in Niedersachsen alle drei Kita-Jahre gebührenfrei sein. Bislang war das nur beim letzten Jahr vor der Einschulung der Fall. Doch diese Regelung gilt lediglich für eine Betreuungszeit von acht Stunden an fünf Tagen in der Woche. Bei allem, was darüber hinausgeht, haben die Träger weiterhin den Anspruch, Geld zu verlangen. Sollten nicht genügend Kita-Plätze zur Verfügung stehen, übernimmt das Land die Gebühren für eine Tagesmutter für die drei Jahre.

Neben Niedersachsen führen auch Berlin, Hessen und Brandenburg Änderungen bei den Kita-Gebühren ein. So entfallen in Berlin auch Gebühren für Kinder unter einem Jahr.

Aldi führt Haltungskompass ein

Bereits seit einigen Monaten platzieren Lidl, Penny, Netto und Kaufland Hinweise zur Tierhaltung auf ihren Produkten. Nun ziehen Aldi Nord und Süd zum 1. August nach. Schrittweise führen sie den sogenannten Haltungskompass für Frischfleisch ein. Kunden sollen damit auf einen Blick erkennen können, unter welchen Bedingungen das geschlachtete Tier gehalten wurde. Von "Stallhaltung" bis zu "Bio" reicht das Label.

Bahn führt neuen Billig-Tarif ein

Mit dem "Super Sparpreis" lockt die Deutsche Bahn ihre Kunden mit einem neuen Billig-Tarif. Ab 19,90 Euro in der zweiten Klasse und ab 29,90 Euro in der ersten können ab dem 1. August Reisende mit der Bahn fahren. Besitzer einer Bahncard erhalten einen Rabatt und können womöglich für rund 15 Euro durch Deutschland fahren.

Neben dem "Sparpreis" und "Flexpreis" wird nun der "Super Sparpreis" eingeführt, der langfristig den "Sparpreis" ablösen soll. Doch Vorsicht: Auch beim neuen Tarif besteht eine Zugbindung, sodass Umbuchung oder Stornierung nicht möglich sind.

Das City Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gibt es in Zukunft auch ohne Bahncard.

Neue Regelungen für den Familiennachzug

Ab dem 1. August dürfen wieder Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus enge Angehörige zu sich nach Deutschland holen - insgesamt beläuft sich das Kontingent auf bis zu 1000 Menschen pro Monat. Darunter fallen viele syrische Bürgerkriegsflüchtlinge.

Die Auswahl, wer Angehörige zu sich holen darf, trifft das Bundesverwaltungsamt. Kriterien sind unter anderem Dauer der Trennung, Kindeswohl, Gefahr für Leib und Leben sowie Krankheit.

Fortbildungspflicht für Makler und Hausverwalter

Mindestens 20 Stunden müssen sich Immobilienmakler und Hausverwalter alle drei Jahre ab dem 1. August fortbilden. Makler benötigen künftig auch eine Erlaubnis von der zuständigen Behörde, um überhaupt arbeiten zu dürfen.