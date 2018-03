Börsen

Dax mit über 12 000 Punkten im Osterwochenende

Am letzten Handelstag der Karwoche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch gezeigt. Der Dax überwand wieder die in den vergangenen Tagen heiß umkämpfte Marke von 12 000 Punkten. Mit einem Plus von 1,31 Prozent auf 12 096 Punkte verabschiedete er sich in die Osterfeiertage. Der Kurs des Euro sank am frühen Abend auf 1,2294 US-Dollar.