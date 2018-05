Europa

Deutsche Industrie warnt nach Zoll-Entscheidung vor Folgen

Die deutsche Industrie hat nach der Zoll-Entscheidung der USA vor massiven Folgen gewarnt. „Mit der Eskalation in einem von ihm selbst initiierten Zollstreit riskiert US-Präsident Trump einen Rückschlag der transatlantischen Partnerschaft um viele Jahrzehnte“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf in Berlin. US-Präsident Donald Trump gefährde unterm Strich eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in den verarbeitenden Industrien und verteuere Produkte für amerikanische Bürger. Die EU müsse besonnen reagieren. Vor allem in Deutschland wird befürchtet, dass die USA bei einer Eskalation im Handelsstreit erheblich höhere Zölle für Import-Autos verhängen.