Eine Tote bei Karambolage auf Autobahn in Bayern

Bei einer Karambolage auf der Autobahn 93 nahe Abensberg in Niederbayern ist eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei krachte ein 26-Jähriger in der Nacht mit seinem Wagen in Leitplanke. Sein Auto drehte sich und blieb auf der Autobahn stehen. Kurz darauf fuhren drei weitere Wagen in das Unfallfahrzeug. Der 26-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Seine 20 Jahre alte Begleiterin starb noch am Unfallort. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.