Enges Rennen in den „Swing States“ - Florida wohl an Trump

Die ersten US-Bundesstaaten sind ausgerufen. In den „Swing States“ ist das Rennen eng. Florida könnte an Trump, Ohio an Biden gehen. Noch sind die Staaten aber „too close to call“.