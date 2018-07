Zwei Seehund-Heuler. (Ingo Wagner/ dpa)

Die Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein hat am Freitag die ersten jungen Seehund-Waisen dieser Saison ausgewildert. Stationsleiterin Tanja Rosenberger entließ die ersten fünf erfolgreich aufgepäppelten Tiere in der Meldorfer Bucht ins Wattenmeer. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 182 Heuler in der Seehundstation aufgenommen. "Auch wenn sich die Hauptgeburtenzeit dem Ende zuneigt, werden noch täglich Seehunde auf den Sandbänken geboren", sagte Rosenberger. (dpa)