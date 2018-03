Oscars

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erste Oscars vergeben - Sam Rockwell bester Nebendarsteller

Die erste Trophäe der diesjährigen Oscar-Nacht ging an Sam Rockwell. Er gewann den Preis als bester Nebendarsteller für seine Rolle als rassistischer Kleinstadtpolizist in der Tragikomödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Der Film ist sieben Mal nominiert. Moderator Jimmy Kimmel hatte die Gala mit zahlreichen Spitzen zum Missbrauchsskandal in Hollywood eröffnet. Der Oscar sei der derzeit am meisten respektierte Mann. „Er hält seine Hände dort, wo man sie sehen kann.“ Er sei nie unflätig und habe keinen Penis.