Europa League: Achtelfinal-Aus für BVB - RB Leipzig weiter

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Europa League sang- und klanglos ausgeschieden. Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:2 im Hinspiel kam der BVB am Abend im Rückspiel beim FC Salzburg über ein torloses Remis nicht hinaus. RB Leipzig steht dagegen nach einer Zitterpartie zum ersten Mal im Europa League-Viertelfinale. Nach dem 2:1 im Hinspiel reichte den Sachsen am Abend ein 1:1 bei Zenit St. Petersburg. Das Viertelfinale wird an diesem Freitag bei der UEFA in Nyon ausgelost.