Am Donnerstag wurden vielerorts rekordverdächtige Temperaturen erreicht. (imago/ZUMA Press)

Eisige Temperaturen mit rekordverdächtigen Minuswerten habe weite Teile der USA im Griff. In der Nacht zu Donnerstag wurden vor allem im Mittleren Westen extreme Temperaturen von fast minus 40 Grad Celsius gemessen. Der Nationale Wetterdienst warnte vor "lebensbedrohlichen" Bedingungen. Drei Bundesstaaten riefen den Katastrophenfall aus. Bisher starben bereits acht Menschen an den Folgen der Kälte, wie der Sender ABC berichtete. Im Örtchen Ponsford in Minnesota sollen gefühlte Temperaturen - also in Verbindung mit der Windgeschwindigkeit - von minus 55 Grad Celsius errechnet worden sein.

Doch es wird noch extremer: Ab Samstag wird ein Temperaturumschwung erwartet, der Schwankungen von bis zu 30 Grad mit sich bringen kann. So liegt der Tiefstwert in Chicago am Donnerstag laut wetter.com bei minus 27 Grad Celsius. Schon ab Samstag sollen aber wieder Plus-Grade erreicht werden.

Bis es wieder wärmer wird, herrscht in der Millionenmetropole Ausnahmezustand. Tausende Flüge waren verzögert oder entfielen, das Bahnunternehmen "Amtrak" sagte am Mittwoch alle Zugverbindungen von und nach Chicago ab und die Nahverkehrsbetreiber mussten Feuer an den Schienen legen, damit Schäden repariert werden können.

Die Kälte entsteht durch den sogenannten Polarwirbel, der normalerweise über dem Nordpol kreist. Bei einer Abschwächung kann die Luft in niedrigere Breiten entweichen. US-Präsident Donald Trump spottete auf Twitter über die Erderwärmung und bittet sie, schnell wieder zurück zu kommen, weil sie dringend benötigt werde. Tatsächlich ist es aber genau der Klimawandel, der immer extremere Ausprägungen von Wetterphänomenen zur Folge hat. So twitterte auch die US-Klimabehörde NOAA: "Winterstürme sind kein Beweis dafür, dass es keine globale Erwärmung gibt." Die Behörde erklärte, dass grade die Erwärmung der Meere polare Kältewellen mitverursacht.