Rund 1,25 Millionen Menschen galten laut einem Bericht des Landesamts für Statistik als armutsgefährdet. (Peter Steffen/dpa)

In Niedersachsen ist fast jeder sechste Einwohner von Armut bedroht. Die Gefährdung liege bei der Quote von 16 Prozent, heißt es in einem Sozialbericht des Landesamts für Statistik (LSN), der am Mittwoch vorgestellt wurde. Den aktuellsten Zahlen zufolge stieg die Quote 2016 auf den höchsten bisher gemessenen Wert. Etwa 1,25 Millionen Menschen galten demnach als armutsgefährdet.

"Die Schwelle zur Armutsgefährdung lag 2016 in Niedersachsen für einen Einpersonenhaushalt bei 953 netto im Monat", erläuterte Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz (LAK). Das entspreche 60 Prozent des mittleren monatlichen Einkommens. Nach den Angaben des Statistikamtes sind zwar immer mehr Menschen in Arbeit und die Arbeitslosenzahlen gehen seit Jahren zurück, jedoch nicht alle können davon gleichermaßen profitieren.

Mehr zum Thema Aus der Sicht eines Auswärtigen Auf der Suche nach Armut in Bremen Nirgendwo in Deutschland sind mehr Menschen von Armut bedroht als in Bremen. Reporter Benjamin ... mehr »

Als einen Grund dafür nennen die Autoren des Berichts sogenannte atypische Arbeit. Dabei arbeiten Beschäftigte in Teilzeit, geringfügig, befristet oder in einem Zeitarbeitsverhältnis. Laut der Statistikbehörde stand 2016 mit mehr als 22 Prozent ein beachtlicher Teil der Beschäftigten in so einem Arbeitsverhältnis. Zur Vermeidung von Altersarmut müssten der Niedriglohnsektor, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Langzeitarbeitslosigkeit eingedämmt werden, forderte Thomas Uhlen von der Caritas in Niedersachsen, als Sprecher der LAK. (lni)