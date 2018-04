Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FC Bayern will gegen Sevilla ins Champions-League-Halbfinale

Der FC Bayern München will heute den elften Einzug ins Halbfinale der Fußball-Champions-Leauge perfekt machen. Nach dem 2:1-Erfolg vor einer Woche beim FC Sevilla sind die Aussichten für den deutschen Meister vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der ausverkauften Münchner Arena glänzend. „Wir haben das große Ziel, in das Semifinale einzuziehen“, sagte Trainer Jupp Heynckes.