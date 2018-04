Tourismus

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Flughafen Brüssel: nach Panne für Freitag Normalbetrieb erwartet

Nach einem Stromausfall am Brüsseler Flughafen soll morgen wieder ein normaler Betrieb möglich sein. Ein Stromausfall hatte am frühen Morgen zeitweise die Gepäckabfertigung des Flughafen lahm gelegt, es gab den ganzen Tag über Verspätungen. Die entstandenen Verzögerungen müssten noch bis mindestens in den Abend hinein aufgeholt werden, sagte eine Sprecherin des Airports. Hunderte Passagiere mussten am Morgen zeitweise im Freien warten. Einige Reisende traten ihren Flug dann zuerst ohne ihr Gepäck an.