Geplante US-Strafzölle provozieren Handelskrieg

Auf die EU und die USA kommt ein Handelskrieg zu. US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte künftig mit hohen Einfuhrzöllen belegen. Geplant sind ein pauschaler Zoll für Stahlimporte von 25 Prozent, für Aluminiumimporte von zehn Prozent. Die EU kündigte noch am Abend Gegenmaßnahmen an. Einzelheiten dazu sind aber noch nicht bekannt. Auch Kanada will gegen die angekündigten Strafzölle vorgehen. Trump will mit der Maßnahme die schwächelnde heimische Industrie aufpäppeln.