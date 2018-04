Nordrhein-Westfalen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Grimme-Preise verliehen: Gala mit 71 Preisträgern

Marl (dpa) - Im westfälischen Marl sind am Abend die renommierten Grimme-Preise für deutsche Fernsehsendungen verliehen worden. Im Rahmen einer Gala wurden 71 Einzelpreisträger geehrt, so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Grimme-Preises. Die Ehrungen für besonders gute Fernsehproduktionen gingen unter anderem an das „Circus HalliGalli“-Team von ProSieben rund um Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, das „Neo Magazin Royale“ für die Folge „Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“ und erstmals auch an drei Bezahlsender mit eigenproduzierten Sendungen.