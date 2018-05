Sachsen

Großeinsatz bei Dresden beendet - Verdächtiger tot

Nach stundenlanger Belagerung durch die Polizei ist der mutmaßliche Gewalttäter aus Dresden tot aufgefunden worden. „Unsere Einsatzkräfte haben einen Raum betreten und den Tatverdächtigen leblos aufgefunden“, schrieb die Polizei Sachsenauf Twitter. „Wir gehen von Suizid aus.“ Der Mann hatte sich in einem alten Garnisonsgebäude bei Königsbrück in der Nähe von Dresden verschanzt und mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei wurde ein Beamter der GSG 9 am Arm verletzt. Der ehemalige Bundeswehrsoldat steht unter Verdacht, seine 75-jährige Nachbarin umgebracht zu haben.