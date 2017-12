Aus Russland zugeschaltet: Edward Snowden. (dpa)

Wie verknotete Wurzelstränge liegen die unzähligen Kabelhaufen auf den Tischen. Stecker, Adapter, Laptops, Lötkolben, Schalter, Platinen, angeknabberte Brote, Chips, aufgerissene Schokokekspackungen, leere Club Mate Flaschen und Sandwichmaker säumen das Kabelgewirr. Vor den unzähligen Tischreihen beugen viele Männer mit langen Bärten und in Kapuzenpullovern ihre Köpfe über die Tastaturen.

Das Licht ist gedämpft, an einigen Tischen blinken Lämpchen, rattern Geräte und ruckelt ein Bass, grinst ein überdimensionaler Pacman. Nur wenige Frauen sind dabei. Es surrt und fiept, wohin man auch hört. Stimmengewirr hängt in der Luft, hoch oben an der Decke werden per Druckluft kleine Plastikkapseln als Rohrpost ans andere Ende der Halle befördert.

Seidenstraße nennt man das Rohrgebilde hier auf dem Chaos Communication Congress – kurz CCC – in Leipzig. Eine Anspielung auf die Darknet-Plattform „Silk Road“, auf der im Internet Drogen und Waffen angeboten wurden. Rund 15.000 Besucher sind in diesem Jahr auf dem 34. Chaos Communication Congress (34c3), dem größten Hackertreff Europas.

Elektrofestival und WG-Party

Hier treffen Computerfreaks auf Netzaktivisten, Technikfans auf Digitalexperten, IT-Spezialisten auf Bürgerrechtler. Das Publikum ist jung und fährt oft mit bunt leuchtendem Skateboard zu den einzelnen Vorträgen in den Hallen. „Abitur 2017“ steht groß auf dem Pulli eines jungen Mannes. Hier kommt vor allem die Generation zusammen, die nicht nur mit dem Netz aufgewachsen ist, sondern es erschafft, lebt, weiterentwickelt und schützen will.

Und die nächste Generation krabbelt schon im Kinderspace unter Planeten oder lernt bei „Jugend hackt“ programmieren. Viel Aufwand hat der CCC betrieben, um die sterilen Messehallen in Leipzig für die Szene gemütlich zu gestalten. Die Location erinnert optisch an eine Mischung aus Elektrofestival, Raumschiff-Schaltzentrale, Lichtkunstshow und WG-Party. Manche Gäste liegen eingekuschelt auf Matratzen. Der Kongress schließt nicht, manche Teilnehmer bleiben rund um die Uhr in den Hallen – von Mittwoch bis Sonnabend.

Doch was nach Party aussieht, hat ernste und wichtige Missionen. Denn vor allem dreht es sich in diesen Tagen um die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz. Der CCC will staatliches Handeln transparent machen – so wie kürzlich, als die IT-Experten Fehler in der Wahlsoftware zur Bundestagswahl entdeckten. Und sie wollen auf die Gefahren von Überwachung und Kontrolle aufmerksam machen – und ihre Daten und Freiheit zur Selbstentfaltung im Netz schützen.

Niemals mit dem Zweifeln aufhören

Und so gehören auch Menschen wie der Whistleblower Edward Snowden ganz selbstverständlich zu den Speakern in diesen Tagen. Nicht persönlich – aber per Liveschalte. Wer am Donnerstagabend in die Borghalle kam, war froh noch einen Platz zu ergattern. Kurze Zeit später lächelte Snowden von der riesigen Leinwand und bat um Unterstützung für die Menschen, die ihn 2013 in Hongkong versteckten.

Bei der Familie fand der US-Amerikaner, der 2013 mit seinen Enthüllungen tiefe Einblicke in die weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten gab, Unterschlupf. Die Familie werde von der Regierung hart bestraft und lebe in bitterer Armut, sagte Snowden. Staatliche Unterstützung sei ihr gestrichen worden, die Wohnung hätte sie verloren. „Diese Familie braucht unsere Hilfe. Das sind die besten Menschen, die ich je getroffen habe.“

Zudem appellierte Snowden an die Hacker des Kongresses, niemals mit dem Zweifeln aufzuhören. Dieses Jahr habe gezeigt, wie wichtig das sei. „Wir müssen daran zweifeln, dass das System so funktioniert, wie uns erzählt wird. Niemand kann das besser als ihr“, sagte er, „weil ein Hacker jemand ist, der zweifelt“. Er rief auf dem Hacker-Kongress dazu auf, skeptisch zu sein. Erst einen Tag zuvor hatte Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele in Leipzig gefordert, dass der Ex-Geheimdienstagent auch nach Ende des NSA-Untersuchungsausschusses als Zeuge in Deutschland angehört werden müsse.

Vor allem Besucher machen das Event aus

„Snowden hat mit seinen Dokumenten in allen Punkten recht gehabt“, sagte der 74-Jährige. Er sei unverzichtbar für die Aufklärung. „Doch leider sitzt er in Moskau und kann da nicht weg, weil er von den USA bedroht wird mit einer langjährigen Freiheitsstrafe.“ Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, übte deutliche Kritik an den verabschiedeten Sicherheitspaketen und Forderungen der Großen Koalition: Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung, intelligente Videoüberwachung, Erfassung von Reisebewegungen oder die Ausweitung von DNA-Analysen.

Man brauche berechtigte Sicherheitspakete, aber die Freiheit zur individuellen Entfaltung müsse gewährleistet bleiben, betonte Schaar. Gesetze schafften nicht mehr Sicherheit. Man müsse genau schauen, was wirklich effektiv zur Terrorismusabwehr getan werden kann, so Schaar. Dabei sind es gar nicht allein die Sprecher, die das IT-Event ausmachen, sondern vor allem die Besucher selbst, wie zum Beispiel der Chaos-Treff C3RE aus Recklinghausen.

Die knapp 30 Mitglieder tüfteln mit Licht. Draußen scheint an diesem Freitagmittag die Sonne, hier in der Halle ist es finster. Eine große Ampel liegt auf den Tischen, die Farbe wechselt. Die Gruppe hat die Ampel auseinander- und Leuchtdioden hineingebaut. Das sei viel günstiger, erklärt Stephan von C3RE. Der CCC kann auch ganz alltagstauglich sein.