Haft für ägyptische Sängerin wegen anstößigen Videos

Eine ägyptische Sängerin ist wegen eines anstößigen Musikvideos zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Laila Amir in dem Clip unangemessene sexuelle Anspielungen mache, berichtete die staatliche Zeitung „Al-Ahram“. Der Regisseur sei zu sechs Monaten Gefängnis, ein männlicher Schauspieler in dem Video zu drei Monaten verurteilt worden. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.