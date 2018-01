Die Nationalität der Opfer ist noch unklar. Der Ballon war demnach am Morgen mit 20 Touristen an Bord zu einem Flug über die archäologischen Stätten in Luxor gestartet.

Wie es aus den Sicherheitskreisen hieß, wurde er von starkem Wind abgetrieben und zu einer Notlandung gezwungen. Dabei prallte er auf den Boden. (dpa)