Großbritannien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Helen Mirren glaubt an Amerika

Die in den USA lebende britische Schauspielerin Helen Mirren denkt nicht darüber nach, das Land wegen Donald Trump zu verlassen. „Mein Ehemann ist Amerikaner, ich habe viele Verwandte dort“, sagte die Oscar-Preisträgerin dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Und ich habe einen großen Glauben an dieses Land und sein System. Egal, wie die politischen Ansichten sein mögen, es gibt da ein Gefühl von Einigkeit, das ich nicht so recht erklären kann.“ Die Amerikaner seien „ungeheuer energiegeladen“ und könnten hervorragend organisieren: „Sie sind einfach außergewöhnlich.“