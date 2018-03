Musik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Howard Carpendale hat heimlich geheiratet

Gemeinsam standen sie schwere Zeiten durch: Nun hat Schlagersänger Howard Carpendale seine langjährige Lebensgefährtin Donnice Pierce geheiratet. Er habe seine große Liebe geheiratet, sagte Carpendale dem Magazin „Bunte“ in einem Interview. Demnach habe sich das Paar bereits am 12. März heimlich das Ja-Wort gegeben. Carpendale und die US-Amerikanerin sind seit über 30 Jahren liiert. Die überstandene Alkoholsucht seiner Frau habe in den beiden den Wunsch reifen lassen, nun auch den Bund der Ehe einzugehen, sagte der Sänger dem Magazin.