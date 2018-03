Luftverkehr

Hubschrauber über New York abgestürzt

In New York ist ein Hubschrauber über dem East River abgestürzt. Rettungskräfte durchsuchen das Gewässer zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens. Berichten zufolge sollen sich mehrere Menschen an Bord der Maschine befunden haben. Die Ursache des Absturzes sowie das Ausmaß des Unglücks sind noch nicht bekannt.