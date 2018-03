Syrien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hunderttausende in Syrien warten trotz Waffenruhe auf Hilfe

Auch am zweiten Tag einer mehrstündigen Waffenruhe im syrischen Ost-Ghuta haben die Vereinten Nationen keine Hilfsgüter in das belagerte Gebiet bringen können. „Wir brauchen eine richtige Feuerpause, um reinzugehen“, sagte die Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha der dpa. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Gewalt gingen die Kampfhandlungen Menschenrechtlern zufolge stellenweise weiter - vier Menschen seien durch Artilleriebeschuss getötet worden. In dem Gebiet sollen etwa 400 000 Menschen eingeschlossen sein. Die humanitäre Situation ist verheerend.