Wissenschaft

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Insektensommer“: Naturschützer rufen zum großen Zählen auf

Was krabbelt denn da? Der Naturschutzbund will mit Unterstützung interessierter Bürger mehr Daten zu Insekten in Deutschland erheben. Die Aktion „Insektensommer“, bei der die Tierchen gezählt werden sollen, beginnt morgen. Der Nabu will mit der Aktion Häufigkeiten und Trends von Arten und Populationen erkennen. Mehrere Studien hatten einen Rückgang der Insektenzahl in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt. Der Schwund wird unter anderem mit intensiver Landwirtschaft und dem Einsatz von Pestiziden in Verbindung gebracht.