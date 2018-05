Wissenschaft

„InSight“-Lander der Nasa zum Mars gestartet

Ein neuer Lander der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist auf dem Weg zum Mars. In einer Live-Übertragung der Nasa war zu sehen, wie „InSight“ an Bord einer „Atlas“-Rakete erfolgreich von der Vandenberg Air Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien startete. Ende November soll „InSight“ auf dem Mars landen. Die rund 650 Millionen Euro teure Mission ist auf zwei Jahre angelegt. „InSight“ soll unter anderem den Wärmefluss des Mars untersuchen und Erdbeben messen. An der Mission ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt.