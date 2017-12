Ein Palästinenser inspiziert den Ort, an dem am 12. Dezember in Khan Yunis im Gaza-Streifen eine Rakete der israelischen Verteidigungsstreitkräfte eingeschlagen ist. (dpa)

Die israelische Luftwaffe hat nach einem neuen Raketenangriff militanter Palästinenser erneut ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Im Süden des Palästinensergebiets am Mittelmeer sei in der Nacht eine Militäreinrichtung der radikal-islamischen Hamas bombardiert worden, teilte eine Armeesprecherin in Tel Aviv am Mittwoch mit.

Militante Palästinenser hatten nach Armeeangaben am Dienstagabend eine Rakete abgefeuert, die allerdings Israel nicht erreichte. Palästinensische Medien berichteten, sie sei noch im Gazastreifen auf freiem Feld eingeschlagen.

Am Dienstag waren im Gazastreifen zwei Mitglieder der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad bei der vorzeitigen Explosion ihrer eigenen Rakete getötet worden. Die israelische Armee dementierte nachdrücklich palästinensische Medienberichte, wonach die Luftwaffe die militanten Palästinenser gezielt mit einer Drohne getötet habe.

Seit der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump vor einer Woche ist es in den Palästinensergebieten zu Unruhen gekommen. Die Proteste auf den Straßen haben sich allerdings inzwischen abgeschwächt. Alle Palästinenserorganisationen haben jedoch für Freitag zu neuen Protesten aufgerufen.

An diesem Mittwoch kommt die Organisation für Islamische Kooperation zu einem Sondergipfel zusammen. Einberufen at das Krisentreffen in Istanbul der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der zu den schärfsten Kritikern der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump gehört.

(dpa)