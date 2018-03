Parlament

Italien wählt - Wahllokale öffnen

Italien wählt ein neues Parlament: Am Morgen haben die Wahllokale geöffnet. Rechtspopulistische und europakritische Parteien dürften nach letzten Umfragen starken Zulauf bekommen. Allerdings wird ein Ergebnis ohne eindeutigen Gewinner erwartet. Die Wahllokale sind bis 23.00 Uhr geöffnet. Ein offizielles Ergebnis wird erst am Montagvormittag erwartet. In Umfragen lag das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vorne, wobei vor allem die ausländerfeindliche Partei Lega und ihr Chef Matteo Salvini Punkte gut machen dürften.