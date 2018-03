Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kälteste Nacht des Jahres bremst den Berufsverkehr

Die bislang kälteste Nacht des Jahres hat in Deutschland mit Schneefall und Eisglätte verbreitet zu Verkehrsproblemen geführt. Auf den Straßen passierten viele Unfälle. Allein rund um Lübeck zählte die Polizei innerhalb weniger Stunden rund 100 Verkehrsunfälle. Auch anderswo der Ostseeküste kam es zu Zusammenstößen. Verletzte gab es laut Polizei dort keine, es blieb bei Blechschäden. In Hamburg behinderten 75 Unfälle sowie ausgefallene und verspätete S-Bahnen den morgendlichen Berufsverkehr. In Bremen fielen seit gestern Abend zehn Flüge aus.