Ein Kampfhund hat am Montagnachmittag in Bremerhaven eine Schäferhund-Hündin lebensgefährlich verletzt. Das Tier musste daraufhin notoperiert werden.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz an der Jahnstraße / Am Twischkamp, wie die Polizei mitteilte. Fußgänger hatten die Rettungskräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert, weil ein Staffordshire Bullterrier eine angeleinte Hündin attackierte. "Nur unter großem Kraftaufwand" konnten mehrere Passanten das Tier von seinem Opfer trennen, heißt es in dem Bericht.

Ein Notarzt wurde angefordert. Er schläferte den Kampfhund ein.

Der Halter des Bullterriers wird zurzeit gesucht, heißt es von Seiten der Polizei.