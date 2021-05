SPD-Parteitag

Kanzlerkandidat Scholz wirbt mit seiner Erfahrung

Die SPD will im Wahlkampf aufholen und stellt beim Parteitag ihren Kanzlerkandidaten in den Mittelpunkt. Olaf Scholz greift die Kontrahenten an - und betont seine politische Erfahrung.