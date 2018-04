Monarchie

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kleiner britischer Prinz heißt Louis Arthur Charles

Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate heißt Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit. Kate hatte den Jungen am vergangenen Montag im St. Mary's Hospital in London zur Welt gebracht.