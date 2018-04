#GroKo

Koalitionsverhandlungen auf der Zielgerade

Die Schlussberatungen von CDU, CSU und SPD ziehen sich erwartungsgemäß in die Länge. Die Verhandlungen liefen zäh, hieß es am Abend aus Teilnehmerkreisen. Es gebe noch keine Einigung in der Gesundheitspolitik und im Arbeitsrecht, berichten Teilnehmer der Verhandlungen. Die Beratungen könnten noch Stunden dauern. Von Seiten der SPD hieß es, es gebe einige Verhakungen. Es gehe jetzt halt um das finale Gesamtpaket. Teile der CDU/CSU-Delegation zogen sich daraufhin ins Hotel zurück. Andere blieben und vertrieben sich die Zeit vor dem Fernseher mit den Viertelfinalspielen im DFB-Pokal.