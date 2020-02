Kurz nach seinem Freispruch hat die Istanbuler Staatsanwaltschaft nach einem Bericht die Festnahme des Intellektuellen Osman Kavala wegen einer anderen Ermittlung angeordnet.

Es gehe dabei um den Putschversuch vom 15. Juli 2016, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend. Details waren zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte ein Istanbuler Gericht die Freilassung Kavalas - der seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt - angeordnet. Er und acht weitere Angeklagte wurden zudem von dem Vorwurf des Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen. Kavalas Entlassung aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul war eigentlich für Dienstagabend erwartet worden.

Insgesamt waren 16 Aktivisten angeklagt, darunter Menschenrechtler, Anwälte, Kulturschaffende und Architekten. Ihnen wurde ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.