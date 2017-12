33 Jahre alt ist der Pop-Klassiker der Band "Wham!" in diesem Jahr schon. Doch auch viele Jahre nach seiner Veröffentlichung ist der Song immer noch beliebt, gehört zum Musikprogramm rund um die Festtage. Für den am Weihnachtsfest 2016 verstorbenen Sänger und Komponisten George Michael war der Titel einer seiner größten Erfolge. "Last Christmas" schaffte es seit mehr als 20 Jahren in der Weihnachtszeit regelmäßig in die deutschen Charts, manchmal sogar in die Top 10.

Vom Weihnachtsmarkt haben wir eine Bremer Version von "Last Christmas" mitgebracht. Auch wenn wir den Text des Refrains dabei hatten – die meisten Sängerinnen und Sänger brauchten den gar nicht. Klar, bei so einem Klassiker!