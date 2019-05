Deutschland und 20 andere EU-Länder stimmen ab. (Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa)

Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in Europa sind dazu aufgerufen. Wie wird das Ergebnis hierzulande ausfallen? Wie schneiden die verschiedenen politischen Lager in ganz Europa ab? Wir berichten im Liveblog.

