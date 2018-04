Emmanuel Macron im Europaparlament in Straßburg (dpa)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zur Entschärfung des EU-Migrationsstreits europäische Finanzhilfen für die Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Er nannte in einer Rede im EU-Parlament in Straßburg das Ziel, die „vergiftete Debatte“ über die sogenannte Dublin-Regel und die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU zu überwinden. „Ich schlage daher ein europäisches Programm vor, das die lokalen Gebietskörperschaften, die Flüchtlinge aufnehmen und integrieren, direkt finanziell unterstützt.“

Wegen des Streits der EU-Staaten über eine mögliche Quotenregelung zur Umverteilung von Flüchtlingen kommt eine Reform des europäischen Asylsystems seit 2016 nicht voran.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte Frankreich dazu auf, europapolitische Reformen nicht nur im deutsch-französischen Tandem anzugehen. Er wisse um die Bedeutung, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Freundschaft mit Deutschland beimesse, sagte Juncker an Macron gerichtet, der kurz zuvor eine Rede zur Zukunft Europas gehalten hatte. "Aber vergessen wir nicht, dass Europa nicht nur deutsch-französisch ist", betonte Jucker. Die EU sei eine Gemeinschaft und habe 28 Mitgliedstaaten. (dpa)