Am Amsterdamer Flughafen Schipol hat die Polizei einen Mann mit einem Messer niedergeschossen. (imago)

Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol hat die Militärpolizei am Freitag einen mit einem Messer bewaffneten Mann niedergeschossen und festgenommen. Danach ist eine Halle des Flughafens teilweise geräumt, später aber wieder freigegeben worden. Das teilte der Flughafen am Freitag dem niederländischen Rundfunk "NOS" mit. Zudem wurde der Bahnhof Schiphol von den Zügen der niederländischen Bahn aus Sicherheitsgründen nicht bedient. Der Flugverkehr war von dem Vorfall nicht betroffen.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann soll und ein Fenster eingeschlagen haben. Anschließend lief der Mann nach ersten Berichten in die Wache des Grenzschutzes und wurde dort von den Beamten in die Beine geschossen. Die Lage sei unter Kontrolle, berichtete die Polizei. Inzwischen ist der Bereich laut "NOS" wieder freigegeben. Das Motiv des Mannes ist noch unbekannt. Zur Behandlung der Schusswunde wurde der Täter in ein Krankenhaus gebracht. (wk)