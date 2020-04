In einem Supermarkt in Rosenheim tragen Kundin und Kassierin einen Mund-/Nasenschutz. Foto: Tobias Hase/dpa (Tobias Hase / dpa)

Als letzes Bundesland kündigte auch Bremen eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit. Eine Tragepflicht soll in allen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr und mit einer Ausnahme auch beim Einkaufen gelten.

Weitere Landesregierungen hatten zuvor ähnliche Schritte angekündigt. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Brandenburg soll am kommenden Montag die Maskenpflicht kommen. In Brandenburg soll die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel vom Landeskabinett an diesem Donnerstag beschlossen werden, wie Regierungssprecher Florian Engels ankündigte. Im benachbarten Berlin soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab kommendem Montag nur im öffentlichen Nahverkehr, nicht aber in Läden verpflichtend sein.

Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr ab Montag bereits beschlossen und weitet dies nun auch auf das Einkaufen aus. Das beschloss die Landesregierung nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte ein deutschlandweit gemeinsames Vorgehen an. „Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln“, sagte die SPD-Politikerin zu „Bild“.

Eine Maskenpflicht hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Videokonferenz vergangener Woche eigentlich nicht vorgesehen. In den Beschlüssen war lediglich von einer „dringenden Empfehlung“ die Rede. Dann beschloss Sachsen als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eine Maskenpflicht, sie gilt seit Montag.

Die meisten Bundesländer machen dies nun ab kommenden Montag zur Pflicht. Schneller geht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo das Tragen von Mundschutz ab Donnerstag beziehungsweise Freitag in Bahnen und Bussen sowie beim Einkaufen zur Pflicht wird. (dpa)