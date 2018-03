Europa

Merkel: Im Handelsstreit mit USA „notfalls“ Gegenmaßnahmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt im Handelsstreit mit den USA auf eine Lösung in Verhandlungen - schließt aber notfalls „unmissverständliche Gegenmaßnahmen“ nicht aus. Die angekündigten US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium seien rechtswidrig und schädlich, sagte Merkel in der ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit. Die Handelsbeziehungen seien auch Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Merkel warnte generell vor einem Kurs der wirtschaftlichen Abschottung.