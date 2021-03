Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil. Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa (Kay Nietfeld / dpa)

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche hat Angela Merkel (CDU) am Mittwoch kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Dabei soll die Kanzlerin einen Rückzieher vom Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe forciert haben, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr.

Über ihre Entscheidung unterrichtete die Kanzlerin die Regierungschefs demnach in den ersten Sätzen der Schalte. Sie habe für die kurzfristige Bereitschaft zu einer erneuten Runde gedankt. Daraufhin habe sie erklärt, sie habe am Vormittag entschieden, die Verordnungen zu Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll sich hinter die Entscheidung Merkels gestellt haben. „Ich habe persönlichen Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin. Es ist am Ende besser jetzt abzuräumen, wenn es rechtlich nicht geht“, sagte er am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern bei der kurzfristig anberaumten Schalte von Bund und Ländern. Letztlich seien die Verfahrensabläufe „auch Teil des Problems“.

Merkel tritt nach erneuter Corona-Beratung um 12.30 Uhr vor die Presse

Bei der Schalte werde es auch um den Umgang mit der anhaltenden Kritik an der Strategie zurn Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen, hieß es am Morgen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. Die Kanzlerin will sich gegen 12.30 Uhr vor der Presse zu dem erneuten Treffen mit den Länderchefs erklären.

Die im Bundestag für 13 Uhr geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin sollte demnach wie vorgesehen stattfinden. Aus Länderkreisen hieß es, möglicherweise werde es bei den neuerlichen Beratungen um die vom Bundesinnenministerium geplante Mustervorlage zur Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin vom frühen Dienstagmorgen gehen.

Die Musterverordnung soll nach dpa-Informationen nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung am Nachmittag an die Länder verschickt werden.

(dpa/ba)