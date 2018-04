Verkehr

Mindestens 14 Tote bei Busunglück in Kanada

Bei einem Busunfall in Kanada sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. In dem Bus sollen Mitglieder eines Junior-Eishockey-Teams gesessen haben. Der Bus der Humboldt Broncos soll von einem Sattelschlepper gerammt worden sein. Eine Zeitung schreibt, dass insgesamt 28 Menschen in dem Buss waren. Die Mannschaft sei auf dem Weg zu einem Spiel gewesen.